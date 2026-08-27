{"_id":"6a9069981273d9656d074410","slug":"video-shuklaganj-waterlogging-at-namami-gange-park-troubles-morning-walkers-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"शुक्लागंज: नमामि गंगे पार्क में जलभराव, मॉर्निंग वॉकर्स परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आनंद घाट के निकट स्थित नमामि गंगे पार्क का बुरा हाल है। जहां जल निकासी की व्यवस्था नगर पालिका की ओर से न किए जाने के कारण पार्क में भीषण जल भराव है ऐसे में मच्छरों की भरमार है जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हैं जिस कारण यहां मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले धर्मेंद्र सोनकर सौरभ हिमांशु ऋषभ समेत अन्य लोगों ने बताया कि जल भराव के कारण व्यायाम करने के लिए जगह तक नहीं बचती है। साथ ही सुबह शाम पार्क में घूमने आने वाले बच्चों के लिए लगे झूले भी टूटे हैं।जिसकी जानकारी नगर पालिका को दी जा चुकी है । अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गंगा घाट डॉ, राजेश कुमार ने बताया कि जल्दी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी।

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