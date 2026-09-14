यूपी: दुबई से जन्मदिन की दावत; यूट्यूबर ने उन्नाव में खुलवा दिए फ्री खाने के काउंटर, सैकड़ों ने उड़ाया स्वाद

भव्य शादी से भी सुर्खियों में आए थे

अनुराग द्विवेदी 22 नवंबर 2025 को दुबई में क्रूज पर हुई अपनी भव्य शादी को लेकर भी चर्चा में आए थे। समारोह में बॉलीवुड की कई हस्तियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। उन्होंने नवाबगंज से करीब 30 लोगों को हवाई जहाज से दुबई बुलाकर शादी समारोह में शामिल कराया था। उनकी लग्जरी जीवनशैली और सोशल मीडिया पर साझा किए जाने वाले वीडियो अक्सर चर्चा में रहते हैं।