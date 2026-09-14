कानपुर: काकादेव हत्याकांड में पुलिस मुठभेड़ में 58 मुकदमों का आरोपी संजय ढाबा गिरफ्तार

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कानपुर के काकादेव इलाके में कारोबारी अमित कुमार की ईंट-पत्थर से हत्या करने वाले 58 मुकदमों के कुख्यात आरोपी हिस्ट्रीशीटर संजय सिंह चौहान उर्फ संजय ढाबा को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने गैंगस्टर अवनीश दीक्षित के इशारे पर खुद को बेगुनाह बताते हुए वीडियो वायरल किया था।

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