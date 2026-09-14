कानपुर: जाजमऊ में ताबड़तोड़ छह राउंड फायरिंग, युवक को पीटने के बाद फैलाई दहशत; दो गिरफ्तार

तमंचा और दो कारतूस बरामद

थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि गिरफ्तार शराफत के पास से 315 बोर का तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस फायरिंग में इस्तेमाल हथियार और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

शराफत पर पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे

पुलिस के मुताबिक शराफत अली उर्फ शूटिंग पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चकेरी थाने में उसके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज है, जबकि लखनऊ के गोमतीनगर थाने में हत्या के प्रयास समेत करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। चकेरी पुलिस उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस अब फरार अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। घटना के बाद इलाके में पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है।