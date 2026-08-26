{"_id":"6a8f294593ed5bb3420fb651","slug":"video-shuklaganj-girl-dies-after-being-hit-by-speeding-loader-family-creates-a-commotion-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"शुक्लागंज: तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से बच्ची की मौत, परिजनों ने किया हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के हाजीपुर मार्ग पर बुधवार की शाम तेज रफ्तार लोडर पैदल जा रही मासूम दो सगी बहनों को टक्कर मारता हुआ निकल गया। गंभीर रूप से घायल दोनों बहनों को परिजन नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों एक को मृत घोषित कर दिया। इस बीच लोगों ने पीछाकर सरोसी परियर संपर्क मार्ग पर लोडर को चालक समेत पकड़ लिया। चालक की पिटाई के साथ लोडर में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है। उधर, दुर्घटना से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने मुआवजा व चालक को उनके सुपुर्द करने की मांग को लेकर शाम करीब पांच बजे सरोसी परियर संपर्क मार्ग पर शव रखकर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन देर रात तक ग्रामीण डटे रहे। रात लगभग नौ बजे तहसीलदार मनीष द्विवेदी ने लोडर चालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की आश्वासन दिया, तब चार घंटे बाद जाम खत्म हुआ। हाजीपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार की बेटी मिष्ठी (8) और सृष्टि (6) बुधवार की शाम किसी काम से पैदल जा रही थीं। तभी हाजीपुर से सरोसी मार्ग की ओर जा रहा तेज रफ्तार लोडर दोनों को टक्कर मारते हुए निकल गया। टक्कर से लगने से दोनों बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन दोनों को नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने सृष्टि को मृत घोषित कर दिया, मिष्ठी का इलाज हो रहा। हादसे में मृत सृष्टि कक्षा एक की छात्रा थी। उधर, ग्रामीणों ने बाइकों से पीछाकर सरोसी परियर-सुतिया तारा मार्ग पर लोडर समेत चालक को पकड़ लिया। लोगों ने चालक की जमकर पिटाई कर लोडर में तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर पुलिस पुलिस चालक को किसी तरह से छुड़ा कर पुलिस चौकी ले गई। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने 10 लाख रुपया मुआवजा व चालक को उनके सुपुर्द करने की मांग को लेकर सरोसी परियर मार्ग पर बच्ची का शव रखकर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही गंगाघाट, अचलगंज और सदर कोतवाली की फोर्स के साथ सीओ सिटी विनी सिंह मौके पर पहुंची। लोगों को समझाबुझाकर शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। इस बीच सदर विधायक भी पहुंचे, लेकिन भीड़ ने उनकी भी नहीं सुनी। रात लगभग नौ बजे तहसीलदार के आश्वासन पर जाम व हंगामा खत्म हुआ।

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