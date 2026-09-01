कानपुर: बारिश में कच्चा मकान भरभराकर गिरा, मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला की मौत, शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

कानपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच मंगलवार सुबह कच्चा मकान भरभराकर गिरने से मलबे में दबकर 56 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद महिला को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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फुफवार राजथोक निवासी शकुंतला विश्वकर्मा (56) अपने तीन बेटों आतिश, संदीप और कुलदीप के साथ रहती थीं। उनके पति कन्हैया लाल की कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है। बेटे कुलदीप ने बताया कि सोमवार रात बड़ा भाई आतिश दादा नगर स्थित एक फैक्टरी में नाइट ड्यूटी करने गया था। दूसरा भाई संदीप गुजरात में नौकरी करता है। बारिश के कारण वह पड़ोसी के बरामदे के बाहर सो रहा था, जबकि मां घर में थीं।