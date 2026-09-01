कानपुर: बारिश में कच्चा मकान भरभराकर गिरा, मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला की मौत, शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा
Kanpur News: कानपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच मंगलवार सुबह एक कच्चा मकान भरभराकर ढह गया, जिससे मलबे में दबकर शकुंतला विश्वकर्मा (56) की मौत हो गई। घटना के समय उनके बेटे बाहर सो रहे थे, जबकि वह घर के भीतर थीं।
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कानपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच मंगलवार सुबह कच्चा मकान भरभराकर गिरने से मलबे में दबकर 56 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद महिला को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
फुफवार राजथोक निवासी शकुंतला विश्वकर्मा (56) अपने तीन बेटों आतिश, संदीप और कुलदीप के साथ रहती थीं। उनके पति कन्हैया लाल की कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है। बेटे कुलदीप ने बताया कि सोमवार रात बड़ा भाई आतिश दादा नगर स्थित एक फैक्टरी में नाइट ड्यूटी करने गया था। दूसरा भाई संदीप गुजरात में नौकरी करता है। बारिश के कारण वह पड़ोसी के बरामदे के बाहर सो रहा था, जबकि मां घर में थीं।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
कुलदीप के मुताबिक, रातभर हुई बारिश के बाद मंगलवार सुबह करीब पांच बजे अचानक कच्चा मकान भरभराकर शकुंतला के ऊपर गिर गया। मलबे में दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद आनन-फानन में कांशीराम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।