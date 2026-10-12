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शुक्लागंंज: साकेतपुरी में निकला चार फीट का अजगर, सहमे लोग
सोमवार देर शाम 8 बजे मोहल्ला साकेतपुरी के मुख्य मार्ग पर एक चार फीट का अजगर कहीं से निकल आया। जिसे देख वहां खेल रहे छोटे बच्चें सहम गए और जानकारी अपने परिजनों को दी। मौके पर लोग लाठी डंडे लेकर निकले तो अजगर पास के एक खाली प्लाट में घुस गया। खतरा महसूस करते हुए लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर वन दरोगा नीलू यादव पहुंचे और चार फीट के अजगर को किसी तरह से पकड़ कर झोला में भरकर उसे दूर जंगल में जाकर छोड़ा। स्थानीय लोगों नेे बताया कि गनीमत रही कि अजगर ने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया।
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