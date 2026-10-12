यूपी: मोनोपोली दवाओं से डॉक्टर मालामाल, मरीजों की जेब खाली, वसूल रहे मनमाना पैसा

नए ब्रांड का नाम रजिस्टर्ड भी करा लेते

ये दवा कंपनियां किसी जेनेरिक सॉल्ट में मामूली बदलाव (जैसे 500 एमजी की जगह 650एमजी+कोई अन्य सॉल्ट) करके एक नया ब्रांड नाम रजिस्टर्ड करवा लेती हैं। ये दवा बाजार के खुले मेडिकल स्टोरों पर न भेजकर केवल किसी खास अस्पताल, क्लीनिक या उससे जुड़े मेडिकल स्टोर पर ही सप्लाई की जाती है। पर्चे पर वही विशेष ब्रांड नाम लिखा जाता है जिससे मरीज को मजबूरी में उसी एक दुकान से महंगी कीमत पर दवा खरीदनी पड़ती है।

ऐसे होता है खेल

एंटीबायोटिक- एजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी की एक मानक ब्रांडेड स्ट्रिप (पांच गोली) बाजार में लगभग 60 से 70 में उपलब्ध है। मूल सॉल्ट एजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी है। इसमें कंपनियां सिफिक्सिम और जोड़कर नए ब्रांड से दवा बाजार में उतार देती है तो वही पांच गोलियां का पत्ता मरीजों को 220 से 250 में थमाया जा रहा है।

गैस और एसिडिटी की दवा- मानक दवा (मूल सॉल्ट)- पैंटोप्रेजोल 40 एमजी। बाजार में इसके 10 गोलियों के पत्ते की कीमत लगभग 30 से 50 रुपये होती है। सॉल्ट में हेरफेर कर पैंटोप्राजोल में मैगल्ड्रेट, सिमेथिकोन को जोड़ने से यह दवा सरकारी प्राइस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और मरीज को 10 गोलियों का पत्ता 180 से 250 रुपये में बेचा जाता है।

दर्द निवारक और सूजन की दवा साधारण एक्लोफेनाक और पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन की 10 गोलियां बाजार में 30-40 रुपये की आती हैं। इसमें सेराटियोपेप्टिडेज और ट्रिप्सिन जोड़कर नया फॉर्मूला तैयार किया जाता है। नई दवा की कीमत 160 से 220 रुपये तक वसूल की जाती है।