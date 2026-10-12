कानपुर: रेस्टोरेंट में बवाल करने वाले सिपाही और दरोगा निलंबित, विभागीय जांच शुरू

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सिपाही आदित्य यादव एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत यादव का हमराही है, जबकि दरोगा रजनीश भाठी बेगमगंज थाने में तैनात है। मामले की जांच एसीपी स्वरूप नगर ज्योतिष श्री ने की थी। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर डीसीपी सेंट्रल ने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस विभाग का कहना है कि प्रकरण में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट के अंदर हंगामा और कर्मचारियों से मारपीट के आरोपों के मामले में पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर सिपाही आदित्य यादव और दरोगा रजनीश भाठी को निलंबित कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है।