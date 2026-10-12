कानपुर: खाड़ी में बनेगा नया दबाव, यूपी के कई शहरों में तेज हवा और बारिश की संभावना

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चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 13 अक्तूबर से नया निम्न दबाव बनना शुरू होगा। पहाड़ों से होकर गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों के वायुमंडल में बदलाव आया है। कानपुर और इसके आसपास के मंडलों में इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदला हुआ है।

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बंगाल की खाड़ी में मंगलवार से एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इसके प्रभाव से कानपुर परिक्षेत्र के मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके पहले बने निम्न दबाव के क्षेत्र का अधिक असर कानपुर परिक्षेत्र पर नहीं रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि निम्न दबाव के बढ़ने पर बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवाएं चलेंगी और स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश की संभावना है।