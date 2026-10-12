यूपी: मालवाहक जहाज पर हमले में कानपुर के चीफ इंजीनियर घायल, पिता ने सांसद से बेटे को वापस लाने की लगाई गुहार

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श्याम नगर निवासी एवं नगर निगम से राजस्व निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त राजेश शुक्ला ने बताया कि शनिवार रात करीब 12 बजे नितिन की पत्नी अंकिता के मोबाइल पर बेटे की कंपनी फ्लीटिंग शिपिंग की ओर से फोन आया, जिसमें बताया गया कि नितिन के जहाज पर शुक्रवार रात हमला हो गया है, लेकिन वह और उनके 21 साथी सभी सुरक्षित हैं। इसके अगले दिन रविवार रात नितिन ने भी पत्नी को फोन कर कहा कि वह परेशान न हो, फिलहाल वह सुरक्षित है। पिता ने बताया कि नितिन पिछले 20 वर्षों से कंपनी में कार्यरत है। उनका जहाज चार माह से होर्मुज क्षेत्र के पास फंसा हुआ था। बेटा अक्सर आसपास मिसाइलें गिरने की बात कहता रहता था। विज्ञापन विज्ञापन



श्याम नगर निवासी एवं नगर निगम से राजस्व निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त राजेश शुक्ला ने बताया कि शनिवार रात करीब 12 बजे नितिन की पत्नी अंकिता के मोबाइल पर बेटे की कंपनी फ्लीटिंग शिपिंग की ओर से फोन आया, जिसमें बताया गया कि नितिन के जहाज पर शुक्रवार रात हमला हो गया है, लेकिन वह और उनके 21 साथी सभी सुरक्षित हैं। इसके अगले दिन रविवार रात नितिन ने भी पत्नी को फोन कर कहा कि वह परेशान न हो, फिलहाल वह सुरक्षित है। पिता ने बताया कि नितिन पिछले 20 वर्षों से कंपनी में कार्यरत है। उनका जहाज चार माह से होर्मुज क्षेत्र के पास फंसा हुआ था। बेटा अक्सर आसपास मिसाइलें गिरने की बात कहता रहता था।

यूएई (शारजाह) में फंसे एक जहाज पर नौ अक्तूबर की शाम ड्रोन से हमले में कानपुर के नितिन शुक्ला समेत 22 लोग घायल हो गए। नितिन मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं। पिता राजेश शुक्ला ने बताया कि बेटे ने अपने 21 साथियों के साथ किसी तरह लाइफबोट के सहारे अपनी जान बचाई है। उन्होंने भाजपा सांसद रमेश अवस्थी और प्रशासन से बेटे की मदद के लिए गुहार लगाई है। उनका कहना है कि नितिन को जल्द से जल्द सुरक्षित उसके घर पहुंचाया जाए।