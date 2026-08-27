शुक्लागंज: छात्राओं ने रक्षा सूत्र बांधकर लिया सुरक्षा का वचन, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम

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नगर के ज्यादातर स्कूलों में गुरुवार को रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। छात्राओं ने छात्रों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर सुरक्षा का वचन लिया। छात्रों ने छात्राओं को उपहार में चॉकलेट, टॉफियां समेत अन्य उपहार दिए। कई स्कूलों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। अंबिकापुरम स्थित अंबिकाप्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल और लिटिल किंगडम स्कूल में छात्रों की कलाई में छात्राओं ने राखियां बांधी और सुरक्षा का वचन लिया। इस मौके पर सभी छात्रों को प्रबंधक अजय त्रिवेदी ने पर्व की शुभकामनाएं दी। कंचन नगर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती मिशन इंटर कालेज के नन्हें छात्रों की कलाई में छात्राओं ने रक्षा सूत्र बांध कर तिलक किया। इस दौरान छात्रों ने उनके पैर छूकर उनकी रक्षा का वचन देते हुए उन्हें उपहार दिए। स्कूल में छात्रों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्कूल के सभी छात्राओं ने प्रबंधक प्रभात शुक्ला, सह प्रबंधक विराट शुक्ला समेत सभी शिक्षकों के भी राखियां बांधी। राजधानी मार्ग स्थित डीएसएम पब्लिक स्कूल में भी रक्षाबंधन पर्व हर्ष के साथ मनाया गया जिसमें नन्हें छात्रों द्वारा नृत्य, गीत व गायन का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य रीता सिंह ने पर्व के बारे में जानकारी दी। प्रबंधक अवनीश शुक्ला आदि मौजूद रहे। गंगानगर स्थित गंगा प्रसाद महते इंटर कालेज में वंदना सभा के दौरान रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। छात्राओं ने स्कूल प्रबंधक ओमप्रकाश समेत सभी आचार्याे को रक्षा सूत्र बांधा। आनंद नगर स्थित शिवम कान्वेंट के प्रबंधक अंकुर शुक्ला ने बताया कि स्कूल में पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गांधी नगर स्थित ब्राइट कैरियर स्कूल प्रबंधक दिलीप सविता ने बताया कि स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम के बीच रक्षा बंधन छात्रों द्वारा मनाया गया।

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