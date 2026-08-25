{"_id":"6a8d502855719c35620f39cd","slug":"video-science-exhibition-organized-at-pandit-deendayal-upadhyay-school-students-showcase-innovative-models-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी, छात्रों ने दिखाए मॉडल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में छात्रों ने विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों पर मॉडल तैयार कर अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में पहुंचे वैज्ञानिक एचसी वर्मा ने छात्रों द्वारा तैयार किए गए मॉडल देखे और उनके बारे में जानकारी ली। उन्होंने छात्रों से मॉडल तैयार करने की प्रक्रिया और उनके पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांतों को लेकर संवाद भी किया।

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