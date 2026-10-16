{"_id":"6ad25635eef2ab550d01b722","slug":"video-people-created-a-commotion-following-a-meeting-held-by-assembly-speaker-satish-mahana-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की बैठक के बाद लोगों ने किया हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के समग्र विकास को लेकर शुक्रवार को नवीन सभागार में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की बैठक से मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, डीएम, एनएचएआई परियोजना निदेशक समेत 10 बड़े अधिकारी नदारद रहे। इस पर महाना का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि यहां बैठक करने आते हैं तमाशा नहीं। यह रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिनव जे जैन को निर्देश दिया कि बिना सूचना गैरहाजिर अधिकारियों से लिखित में जवाब-तलब लेकर भेजें। महाना की अध्यक्षता में बैठक में सड़क, बिजली, पानी, सफाई और निर्माण कार्यों की बदहाली पर सवाल उठे। बैठक की शुरुआत रिंग रोड निर्माण की समीक्षा से होनी थी। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक पंकज यादव बिना सूचना नदारद रहे। उनके स्थान पर पहुंचे अधिशासी अभियंता ने निर्माण कार्यों का ब्योरा दिया। धोबीघाट से ट्रांसगंगा सिटी तक पुल निर्माण की समीक्षा में सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक ने भूमि अधिग्रहण की समस्या बताई। इस पर कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने आठ परिवारों के विस्थापन का मुद्दा उठाते हुए बताया कि इसके लिए नगर निगम और केडीए के अधिकारियों को करीब 50 बार फोन किया गया लेकिन कोई जांच करने तक नहीं पहुंचा। केडीए उपाध्यक्ष ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, एमएलसी सलिल विश्नोई, विधायक राहुल बच्चा, केडीए वीसी अंकुर कौशिक समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष की बैठक के बाद लोगों ने हंगामा किया।

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