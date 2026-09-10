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कानपुर: पनकी नहर पुराने पुल की सड़क जर्जर, गहरे गड्ढों और बजरी से बढ़ा हादसों का खतरा

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 10 Sep 2026 09:00 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 09:00 PM IST







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पनकी नहर के पुराने पुल से निकलने वाली सड़क की हालत लंबे समय से जर्जर बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं और बड़ी मात्रा में बजरी फैली हुई है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ... और पढ़ें

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