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कानपुर: पनकी नहर पुराने पुल की सड़क जर्जर, गहरे गड्ढों और बजरी से बढ़ा हादसों का खतरा
पनकी नहर के पुराने पुल से निकलने वाली सड़क की हालत लंबे समय से जर्जर बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं और बड़ी मात्रा में बजरी फैली हुई है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है।
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