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कानपुर के वार्ड-36 अंतर्गत बगाही क्षेत्र की महिलाओं ने सीवर सफाई व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोन-तीन जलकल विभाग के विरुद्ध प्रदर्शन कर कड़ी नाराजगी जताई। महिलाओं का आरोप है कि जोन-तीन जलकल दफ्तर पहुंचकर शिकायत करने और क्षेत्रीय पार्षद से गुहार लगाने के बावजूद समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है, जिससे घरों के आगे भरे गंदे पानी व मच्छरों के प्रकोप से क्षेत्रीय जनता बीमार पड़ रही है।

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