{"_id":"6ab3cce8c9292a39f3008ca1","slug":"video-nternational-day-of-sign-languages-observed-police-personnel-receive-special-training-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कानपुर में मना अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, पुलिसकर्मियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर कमिश्नरेट कानपुर नगर में एक अनूठी पहल हुई। पुलिस कमिश्नरेट ने दिव्यांगजनों तक पुलिस सेवाएं और अधिक सुलभ और संवेदनशील बनाने के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया। पुलिस आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा अखिल उत्तर प्रदेश बधिर संस्था के सहयोग से एक दिवसीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था, ताकि दिव्यांगजनों से प्रभावी संवाद स्थापित किया जा सके और उन्हें पुलिस सेवाएं अधिक सुलभ, समावेशी एवं संवेदनशील रूप से उपलब्ध कराई जा सकें। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त कानपुर नगर रघुबीर लाल ने सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता, समानता और सम्मान का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी संवाद एवं सहायता पहुंचाना है तथा सांकेतिक भाषा का ज्ञान पुलिस और दिव्यांगजन के बीच संवाद को और अधिक सहज एवं प्रभावी बनाने में सहायक होगा। कार्यक्रम के दौरान सांकेतिक भाषा के माध्यम से दिव्यांगजन से संवाद करने के आवश्यक तौर-तरीकों एवं व्यावहारिक पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही अधिकारीगण द्वारा संस्था के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं महिला अपराध स्नेहा तिवारी सहित कमिश्नरेट कानपुर नगर के अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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