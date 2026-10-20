कानपुर: त्योहारों पर सफाई के नगर निगम के दावे फेल, पनकी रोड पर लगा कूड़े का अंबार

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त्योहारों के मद्देनजर नगर निगम की ओर से शहर में साफ-सफाई के विशेष इंतजाम किए जाने के दावों के बीच कल्याणपुर की पनकी रोड पर जगह-जगह कूड़े का अंबार लगा है।सड़क किनारे जमा गंदगी से स्थानीय लोगों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा समय से न उठाए जाने के कारण इलाके में गंदगी बनी हुई है ।इससे दुर्गंध फैलने के साथ ही आसपास के लोगों को भी दिक्कत हो रही है।

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