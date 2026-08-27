सड़क धंसी तो 18 फीट गड्ढे में उतरे विधायक रूमी, नगर निगम पर जमकर बरसे

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जाजमऊ के वीआईपी रोड स्थित सरैयां चौराहे पर सड़क धंसने से बने करीब 18 फीट गहरे गड्ढे को लेकर गुरुवार को कैंट से सपा विधायक मो. हसन रूमी ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायक सीढ़ी के सहारे गड्ढे में उतरे और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद फखर इकबाल भी मौजूद रहे।

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