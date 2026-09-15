हमीरपुर: चोरी के आरोप में महिला से मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

तीजा मेला के दौरान चोरी का आरोप लगाकर कुछ महिलाओं ने एक महिला के साथ मारपीट कर दी। घटना की सूचना मिलने पर मेला थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सोमवार को मेला थाना सुमेरपुर में सूचना प्राप्त हुई कि डाडामऊ, थाना जसपुरा, जनपद बांदा निवासी एक महिला तीजा मेला देखने आई थी। मेले के दौरान कुछ महिलाओं ने उस पर चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की।

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मेला थाना पुलिस ने महिला से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामले में अन्य आवश्यक कार्रवाई भी प्रचलित है।