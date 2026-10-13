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कानपुर-सागर हाईवे पर लगा भीषण जाम, बेतवा पुल पर मरम्मत का काम जारी

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 03:44 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 03:44 PM IST







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बेतवा पुल के पिलर नौ और दस के पास दो एक्सपेंशन ज्वाइंट क्षतिग्रस्त होने से पुल की एक लेन बंद कर दी गई है। मरम्मत कार्य के चलते कानपुर-सागर हाईवे पर भीषण जाम लग गया है। इससे राहगीरों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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