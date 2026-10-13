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कानपुर: भाजपा नेता को बाथरूम में बंधक बनाकर नकदी और जेवरात ले उड़े लुटेरे
कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र स्थित फार्महाउस में भाजपा पिछड़ा मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रमेश यादव को बंधक बनाकर करीब 50 लाख रुपये की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने हाथ-पांव टेप से बांधकर और मुंह में रुमाल ठूंसकर उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, और सीसीटीवी फुटेज में दो नकाबपोश संदिग्ध पीछे की दीवार कूदकर भागते हुए नजर आए हैं।
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