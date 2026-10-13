कानपुर लूटकांड: मुंह में रुमाल ठूंस टेप से कसा, हाथ-पांव बांध कर बाथरूम में डाला, दो नकाबपोश सीसीटीवी में कैद

कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में भाजपा पिछड़ा मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रमेश यादव को बंधक बना करीब 50 लख रुपये की लूट की गई। मामले में सामने आया है कि लुटेरों ने रमेश यादव के हाथ-पांव टेप से बांधे, मुंह मे रुमाल ठूस कर टेप से जकड़ दिया। लॉकर से नगदी और पहनी चेन अंगूठी, हाथ के कड़े लेकर निकल गए।

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फार्म हाउस में देर रात सबसे आखिरी में निकले अभय यादव ने बताया कि साढ़े दस बजे रमेश यादव दो गाड़ियों के काफिले में लखनऊ से वापस लौटे थे। उस दौरान उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में रहने वाले गार्ड अमित, नीरज, फूलसिंह और न्यूरी गांव के प्रधान के भाई बलराम थे।