कानपुर: दो साल से खतरनाक हालत में झुका बिजली का खंभा, शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई

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पनकी के ई ब्लॉक में शुक्ला गेस्ट हाउस के सामने सड़क किनारे लगा बिजली का खंभा पिछले दो वर्षों से खतरनाक स्थिति में एक तरफ झुका हुआ है। खंभा टूटने की कगार पर होने के बावजूद अब तक इसे ठीक नहीं कराया गया है। इससे आसपास के लोगों के बीच हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय निवासी रमाकांत मिश्रा ने बताया कि बिजली का खंभा काफी समय से क्षतिग्रस्त होकर एक तरफ झुका हुआ है। इसकी जानकारी कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।

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