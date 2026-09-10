यूपी : कानपुर में वकीलों का शक्ति प्रदर्शन, प्रांतीय सम्मेलन में जुटे सैकड़ों अधिवक्ता; अदालतों में सन्नाटा

कई जिलों से पहुंचे अधिवक्ता

सम्मेलन का शुभारंभ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी, महामंत्री बिनय मिश्रा, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश वर्मा और महामंत्री राजीव यादव ने किया। सम्मेलन में विभिन्न जिलों से आए अधिवक्ता पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। भोगनीपुर, लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, मेरठ, हमीरपुर, सीतापुर और मैनपुरी समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में अधिवक्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं।