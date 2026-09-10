कानपुर धर्मांतरण कांड: शमीम खुद को बताता था बस्ती का शहंशाह, दबंगई से परेशान कइयों ने किया पलायन, पढ़ें मामला

कानपुर में गुजैनी के राम गोपाल चौराहे के पास स्थित कच्ची बस्ती में धर्मांतरण न करने पर पीटने का मामला सामने आने के बाद मुख्य आरोपी शमीम की कारगुजारियां सामने आ रही हैं। वह खुद को बस्ती का शहंशाह बताता था। आए दिन लोगों के साथ मारपीट करना उसके लिए आम बात रही। यही कारण था उसकी दबंगई से परेशान होकर कइयों ने पलायन तक कर लिया। आरोपी सात-आठ साल पहले बस्ती में अकेला रहने आया था।

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इसके बाद उसने हाईटेंशन लाइन के नीचे ग्रीन बेल्ट की जमीन कब्जाई। वहां अपने समुदाय के 25 परिवारों को बसा दिया जो उसके परिचित थे। जमीन को अवैध रूप से 40-70 हजार रुपये में हिन्दू समुदाय के गरीब लोगों को बेचा। कई लोगों को दो हजार रुपये प्रति माह के किराये पर भी रखा। जो किराया नहीं दे पाए तो उनपर धर्मांतरण का दबाव बनाया। आरोपी की दबंगई के चलते कोई आवाज नहीं उठा पाता था।