कानपुर: चींटी से डरने वाली बहू ससुर की हत्या की साजिश कैसे रच सकती है? शालू के भाई-बहन बोले- हमें न करें बदनाम

बहन-भाई बोले- शालू को न करें बदनाम

शालू के भाई और बहन ने कहा कि परिवार के सामने जो तस्वीर है, उसमें शालू को ससुर की हत्या की साजिश रचने वाली महिला के तौर पर स्वीकार करना मुश्किल है। उनका कहना है कि वह अपने ससुर की देखभाल करती थी और दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। उन्होंने यह भी कहा कि विनीत मिनोचा ने फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे अपनी मां की देखरेख के लिए लगवाए थे। परिवार के मुताबिक कैमरे लगने की वजह को भी अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए।