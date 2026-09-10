दिन शनिवार, रात करीब 10:58 बजे कानपुर के कल्याणपुर के रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट के फ्लैट में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा के साथ हत्यारोपी मौत का नाच कर रहे थे। उस वक्त इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड कारोबारी की बहू शालू अपने पति के साथ तिलकनगर स्थित कॉस्मोजिन लाउंज एंड बार में बॉलीवुड गानों पर ठुमके लगा रही थी। बुधवार को दोनों का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
लाउंज एंड बार के अंदर के इन वीडियो को वहां के कर्मचारियों और पार्टी में मौजूद लोगों द्वारा मोबाइल से बनाने का दावा किया जा रहा है। 33 सेकेंड के पहले वीडियो में शालू और उसका पति सुब्रत तुम तो धोखेबाज हो... वादा करके भूल जाते हो...गाने पर झूमते दिख रहे हैं।
2 of 13
कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, सोफे पर बैठी गमगीन बहू और अन्य
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इस दौरान उनके साथ ही डीजे फ्लोर पर कई अन्य कपल भी डांस करते नजर आ रहे हैं। एक अन्य वीडियो भी सामने आया, जिसमें गाना बज रहा है जुम्मा..चुम्मा दे...दे। इसमें शालू पांच अन्य महिलाओं के साथ डांस करती दिख रही है।
3 of 13
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी बहू
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
एक वीडियो में सुब्रत, शालू के कान में कुछ कहते हुए नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि दोनों घर पर हो रहे हत्याकांड के विषय में ही बात कर रहे होंगे। ये सारे वीडियो शनिवार देर रात 10 बजे से 12 बजे के बीच के बताए जा रहा हैं।
4 of 13
दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इसी दौरान फ्लैट में कारोबारी विनीत की विशाल और राजकिशोर ने बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि कुछ वीडियो सामने आए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज नहीं बल्कि मोबाइल से बनाए गए वीडियो हैं। इनकी पुष्टि के लिए जांच की जा रही है।
5 of 13
कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, सीसीटीवी में कैद आरोपी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
डुप्लीकेट चाबी बरामद करने के लिए ली जाएगी रिमांड
विनीत मिनोचा की हत्या के बाद विशाल ने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी देर रात अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर फेंक दी थी। पुलिस उस चाबी को रिकवर करने के लिए उसकी कस्टडी रिमांड लेने के लिए कोर्ट में आवेदन करने जा रही है। इस दौरान आरोपी से सिलसिले फिर से पूछताछ की जाएगी।