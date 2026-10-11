कानपुर में सुजातगंज क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आया मजदूर, हालत गंभीर

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कानपुर के सुजातगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर जगदीश राय गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल मजदूर को तुरंत उपचार के लिए कांशीराम अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

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