{"_id":"6ae981f55a18ca80ac09f155","slug":"video-kss-volleyball-championship-begins-in-kanpur-today-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में आज से केएसएस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर सहोदया स्कूल्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप का दो दिवसीय आयोजन मंगलवार से श्याम नगर स्थित ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुरू होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में शहर के 15 से अधिक प्रमुख स्कूलों की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला दून इंटरनेशनल स्कूल और जेडी एजुकेशन सेंटर के बीच खेला जाएगा, जिसमें युवा खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

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