कानपुर: 'समस्या आपकी, समाधान हमारा अभियान', मंगला विहार-दो में व्यापारियों की समस्याएं संकलित

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उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष महेश वर्मा के नेतृत्व में रविवार को सनिगवां क्षेत्र के मंगला विहार-दो बाजार में ‘समस्या आपकी, समाधान हमारा’ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत संगठन के पदाधिकारियों ने बाजार के व्यापारियों से जनसंपर्क कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें आवेदन पत्रों पर संकलित किया, ताकि संबंधित विभागों के समक्ष समस्याएं उठाकर उनका समाधान कराया जा सके।

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