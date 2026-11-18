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मंधना क्षेत्र में बुधवार को आंवला नवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाओं ने आंवले के पेड़ों के नीचे पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। पेड़ों पर रोली, चावल और पुष्प अर्पित कर जल चढ़ाया और रक्षा सूत्र बांधकर परिक्रमा की। महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और संतान की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रखकर आंवला नवमी की कथा सुनी और धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजन किया। क्षेत्र में जगह-जगह आंवले के पेड़ों के नीचे महिलाओं की भीड़ नजर आई।

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