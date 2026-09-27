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कानपुर: पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से टिकरा गांव में घुसा पानी

Shikha Pandey

Updated Sun, 27 Sep 2026 06:05 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 06:05 PM IST







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पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से अब टिकरा गांव के निचले इलाके बाढ़ का पानी घुस गया है। शनिवार रात यहां नदी का पानी गलियो और घरों के आसपास भरना शुरू हो गया था।कुछ जगहों पर करीब एक फीट तक जलभराव हो गया है। ... और पढ़ें

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