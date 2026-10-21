{"_id":"6ad8e2047def9a32b20c6c34","slug":"video-kanpur-vijayadashami-festival-begins-in-bithoor-people-sway-to-the-tune-of-ram-siya-ram-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिठूर में विजयादशमी महोत्सव की शुरुआत, राम सिया राम पर झूमे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर में बुधवार देर शाम विजयदशमी महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव में भजन क्लब संध्या में मुंबई के गायक शशांक ने एक के बाद भक्ति गीत गाकर सबका मन मोह लिया।इस महोत्सव में मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश प्रदेश प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह, हास्य कलाकर योगेंद्र शर्मा हप्पू सिंह फेम, विधायक अभिजीत सिंह सांगा, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन, राणा समरेंद्र सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

... और पढ़ें