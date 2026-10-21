होमगार्ड भर्ती धांधली: डॉ. प्रवीण और डॉ. महेश निलंबित, डॉ. डीएस राजपूत पर भी शिकंजा

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15 अक्तूबर की रात पुलिस लाइन में मेडिकल परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि मेडिकल फिटनेस के नाम पर उनसे 15 से 20 हजार रुपये की वसूली की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने उर्सला के डॉ. प्रवीण, डॉ. महेश, डॉ. डीएस राजपूत के अलावा चालक अजीत समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दो डॉक्टरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एसीपी अमित कुमार पांडे ने बताया कि जेल भेजे गए डॉक्टर प्रवीण व महेश के खिलाफ ऑनलाइन रुपये लेने के साक्ष्य मिले थे। इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था लेकिन डॉ. राजपूत पर सिर्फ रुपये लेने के आरोप ही लगे थे। इस कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं थी।चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपराधिक या अन्य मामलों में 48 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहता है तो हिरासत की तिथि से उसे निलंबित माना जाता है। 48 घंटे से ज्यादा की सजा होने पर ये स्वतः ही लागू हो जाता है। नियमों के अनुसार वे निलंबित हो गए हैं। ऐसे में दोनों ही डॉक्टर अगर जमानत पर बाहर भी आ जाते हैं तो निजी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं।