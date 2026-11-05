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कानपुर: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल

Thu, 05 Nov 2026 11:58 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:58 PM IST
Kanpur: Two youths on a motorcycle injured after being hit by an unidentified vehicle
चकेरी थानाक्षेत्र के अहिरवां फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवक को टक्कर मार दी। हादसे में दो युवक घायल हो गए। इसमें एक की हालत नाजुक देख उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों फतेहपुर के रहने वाले है।
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