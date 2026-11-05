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कानपुर: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल

Shikha Pandey

Updated Thu, 05 Nov 2026 11:58 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 11:58 PM IST







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चकेरी थानाक्षेत्र के अहिरवां फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवक को टक्कर मार दी। हादसे में दो युवक घायल हो गए। इसमें एक की हालत नाजुक देख उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों फतेहपुर के रहने वाले है। ... और पढ़ें

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