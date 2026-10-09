कानपुर: यूपीआई पर एमडीआर शुल्क के विरोध में व्यापारियों ने किया प्रतीकात्मक तर्पण

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सरसैय्या घाट पर भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बैनर तले व्यापारियों ने यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क का अनोखे अंदाज में विरोध जताया। व्यापारियों ने डिजिटल यूपीआई मशीनों का सांकेतिक रूप से त्याग कर तर्पण किया और क्यूआर कोड की फोटो कॉपी गंगा नदी में प्रवाहित की। प्रांतीय नेताओं का कहना है कि एमडीआर लागू होने से व्यापारियों की लागत बढ़ेगी और बिना जीएसटी वाले छोटे दुकानदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

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