कानपुर में घाटमपुर के जैतीपुर गांव में बुधवार शाम घर में रखी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलने से किशोरी घायल हो गई। परिजन उसे आनन फानन सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से उसे उसकी नाजुक हालत को देखते हुए हैलट रेफर कर दिया गया है। पिता का कहना है कि किशोरी पिस्टल उठाकर देख रही थी, तभी गोली चल गई। गांव निवासी उपेंद्र सीआरपीफ में झारखण्ड में तैनात हैं।

विज्ञापन



वह छुट्टी में घर आए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिस्टल साफ करके रखी ही थी तभी हाई स्कूल की छात्रा बेटी अदिति सिंह उर्फ स्वीटी (15) स्कूल से घर आई थी। वह दूसरे काम में व्यस्त हो गए तभी अदिति पिस्टल उठाकर देखने लगी। इसी दौरान पिस्टल से गोली चल गई और उसकी कनपटी में लग गई। गोली चलने की आवाज सुनकर पर सभी लोग मौके पर पहुंचे।