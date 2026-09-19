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कानपुर: चटाई मोहाल में 80 लाख की चोरी, सर्राफा व्यापारी अभय सिंह ने सुनाई आपबीती

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 03:33 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 03:33 PM IST







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कानपुर के चटाई मोहाल में सर्राफा व्यापारी अभय सिंह की आवास से करीब 80 लाख रुपये की सनसनीखेज चोरी हुई है। मामले में पीड़ित कारोबारी ने घटना की आपबीती साझा की है। पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई है। ... और पढ़ें

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