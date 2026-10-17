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कानपुर: पनकी में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को रौंदा, मां-बेटी की मौके पर मौत
पनकी स्थित न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मां और आठ माह की बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा किया।
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