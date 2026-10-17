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कानपुर: पनकी में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को रौंदा, मां-बेटी की मौके पर मौत

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 17 Oct 2026 04:22 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 04:22 PM IST

पनकी स्थित न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मां और आठ माह की बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। ... और पढ़ें

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