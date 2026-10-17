कानपुर हादसा: तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को मारी टक्कर, मां और आठ माह की बेटी की मौत, पति गंभीर घायल

कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में कंटेनर की टक्कर से बाइक से जा रही महिला और उनकी आठ माह की बेटी की मौत हो गई। वहीं, बाइक चला रहा पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर मौजूद है।

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चकरपुर के जुगराजपुर निवासी सुमित सिंह राठौड़ अपनी पत्नी संजना के साथ आठ माह की बेटी को डॉक्टर की क्लिनिक में दिखाने नौबस्ता जा रहे थे। न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में महिला व बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर करीब डेढ़ घंटे बाद पीआरबी मौके पर पहुंची। चकरपुर के जुगराजपुर निवासी सुमित सिंह राठौड़ अपनी पत्नी संजना के साथ आठ माह की बेटी को डॉक्टर की क्लिनिक में दिखाने नौबस्ता जा रहे थे। न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में महिला व बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर करीब डेढ़ घंटे बाद पीआरबी मौके पर पहुंची।

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