कानपुर नगर निगम: अब अवर अभियंता बालेंद्र के निलंबन पर रोक, नगर आयुक्त बोले- विधिक राय लेकर करेंगे आगे कार्रवाई

कानपुर नगर निगम में फर्मों के पंजीकरण में अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित अवर अभियंता बालेंद्र प्रताप सिंह को अब हाईकोर्ट ने राहत दी है। उनका निलंबन का आदेश निरस्त कर दिया गया है। इससे पहले ठेकेदार सिंडिकेट सरगना गोविंद शर्मा को हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्टे और ब्लैकलिस्ट की गई पांच कंपनियों को राहत मिली थी।

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आधी-अधूरी कागजी कार्रवाई का आरोपी अधिकारी और ठेकेदार लाभ उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे ऐसा लग रहा है कि नगर निगम के करीब 125 करोड़ के टेंडर घोटाले की कार्रवाई अब फाइलों में दफन होकर रह जाएगी। याचिकाकर्ता व नगर निगम अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता बालेंद्र प्रताप सिंह ने 11 सितंबर को अपने निलंबन आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।