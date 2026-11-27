{"_id":"6b092f9e24dff7ef2008cc25","slug":"video-kanpur-singhpur-prempur-mandhana-road-made-motorable-commuters-had-been-facing-difficulties-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सिंहपुर-प्रेमपुर-मंधना मार्ग हुआ मोटरेबल, राहगीरों-वाहन चालकों को परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में सिंहपुर, प्रेमपुर और मंधाना को जोड़ने वाले मार्ग को आखिरकार मोटरेबल कर दिया गया है। सड़क पर पत्थर और गिट्टी फैली होने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही थीं। अमर उजाला ने 12 नवंबर को पथरीली सड़क की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदारों ने सड़क को मोटरेबल करा दिया। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को राहत मिली है।

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