{"_id":"6b092f9e24dff7ef2008cc25","slug":"video-kanpur-singhpur-prempur-mandhana-road-made-motorable-commuters-had-been-facing-difficulties-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सिंहपुर-प्रेमपुर-मंधना मार्ग हुआ मोटरेबल, राहगीरों-वाहन चालकों को परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: सिंहपुर-प्रेमपुर-मंधना मार्ग हुआ मोटरेबल, राहगीरों-वाहन चालकों को परेशानी
कानपुर में सिंहपुर, प्रेमपुर और मंधाना को जोड़ने वाले मार्ग को आखिरकार मोटरेबल कर दिया गया है। सड़क पर पत्थर और गिट्टी फैली होने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही थीं। अमर उजाला ने 12 नवंबर को पथरीली सड़क की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदारों ने सड़क को मोटरेबल करा दिया। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को राहत मिली है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।