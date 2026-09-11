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कानपुर: घाटमपुर के पतारा में एसडीएम ने चौपाल लगाकर सुनी शिकायतें

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 11 Sep 2026 10:38 AM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 10:38 AM IST







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पतारा पंचायत घर में एसडीएम अविचल प्रताप सिंह ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं। ग्रामीणों ने जल निकासी और ऐतिहासिक गुमानी ताल के अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए तालाबों को संरक्षित करने की मांग की। ... और पढ़ें

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