कानपुर: छठवीं मंजिल से गिरकर संभव की मौत, शव पर 16-17 चोटों के निशान, चकनाचूर हुई सिर की हडिड्यां

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संभव के शव का पोस्टमार्टम रविवार को डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच किया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के अनुसार संभव के शरीर पर 16 से 17 गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। सिर की हड्डियां चकनाचूर हो गईं जबकि छाती और पसलियों के साथ हाथ की हड्डियां टूट गई थीं। पसलियों की टूटी हड्डियां फेफड़े, लिवर और हार्ट में जा घुसी थीं। इससे तीनों अंग पंक्चर हो गए। अत्यधिक रक्तस्राव से मौत की पुष्टि हुई है।

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