कानपुर: स्क्रैप व्यवसायी के घर 15 लाख की चोरी, परिवार ताला बंदकर वैवाहिक समारोह में गया था

किदवईनगर में चोर जमकर उधम मचा रहे हैं। चोरों ने स्क्रैप व्यवसायी के बंद मकान का ताला तोड़कर करीब 15 लाख रुपये का माल पार कर दिया। परिवार घर लौटा तब घटना की जानकारी हुई। इससे पहले पांच नवंबर को काॅलोनी में रहने वाले रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी अखलाक अहमद घर 25 लाख रुपये की चोरी हुई थी। पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर सकी।

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जूही लाल काॅलोनी निवासी स्क्रैप व्यवसायी जाहिद अली परिवार सहित रहते हैं। बीते आठ नवंबर को वे परिवार समेत भांजे की शादी में बलरामपुर गए थे। इधर 13 नवंबर को घर लौटे तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। चोर अलमारी में रखे 45 हजार रुपये नकद और करीब 14.50 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने ले गए। किदवईनगर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम आसपास सीसी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। जल्द खुलासा किया जाएगा। विज्ञापन



चाय बनाकर पी, फिर सिलिंडर भी ले गए

घर में दाखिल हुए चोरों ने इत्मिनान से वारदात की। जाहिद के मुताबिक, चोरों ने पूरा घर खंगाला। इसके बाद फ्रिज से पानी निकाल कर पीया। बोतल कमरे में पड़ी मिली। चोरों ने चाय बनाकर भी पी। इसके बाद चोर नकदी, गहनों के अलावा गैस-सिलिंडर भी ले गए। जूही लाल काॅलोनी निवासी स्क्रैप व्यवसायी जाहिद अली परिवार सहित रहते हैं। बीते आठ नवंबर को वे परिवार समेत भांजे की शादी में बलरामपुर गए थे। इधर 13 नवंबर को घर लौटे तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। चोर अलमारी में रखे 45 हजार रुपये नकद और करीब 14.50 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने ले गए। किदवईनगर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम आसपास सीसी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। जल्द खुलासा किया जाएगा।घर में दाखिल हुए चोरों ने इत्मिनान से वारदात की। जाहिद के मुताबिक, चोरों ने पूरा घर खंगाला। इसके बाद फ्रिज से पानी निकाल कर पीया। बोतल कमरे में पड़ी मिली। चोरों ने चाय बनाकर भी पी। इसके बाद चोर नकदी, गहनों के अलावा गैस-सिलिंडर भी ले गए।

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