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कानपुर: पनचक्की चौराहे से माल रोड तक सड़क बदहाल, गड्डों की वजह से आवागमन में परेशानी

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 20 Sep 2026 05:12 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 05:12 PM IST







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कानपुर में बीच शहर की भी सड़कें जर्जर है। पनचक्की चौराहे से माल रोड चौराहे की तरफ जाने वाली सड़क बदहाल है। यहां सड़क के नाम पर गहरे और बड़े गड्ढे हो गए हैं। गड्डों की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ... और पढ़ें

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