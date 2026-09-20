फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Hamirpur: Two children drown in Chandrawal River; villagers rescue three people, including a woman

हमीरपुर: चंद्रावल नदी में डूबे दो बच्चे, महिला समेत तीन को ग्रामीणों ने बचाया

Sun, 20 Sep 2026 06:08 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 20 Sep 2026 06:08 PM IST
सार

Hamirpur News: तेज बहाव के कारण हादसा हुआ। 10 वर्षीय बालक और 11 वर्षीय किशोरी की तलाश जारी है। 

विज्ञापन
Hamirpur: Two children drown in Chandrawal River; villagers rescue three people, including a woman
मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मौदहा कोतवाली क्षेत्र के परछछ गांव में रविवार दोपहर चंद्रावल नदी में नहाने गए पांच बच्चों और एक महिला में से चार लोग तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगे। ग्रामीणों ने महिला समेत दो बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 10 वर्षीय बालक और 11 वर्षीय किशोरी लापता हैं। दोनों की तलाश जारी है।

विज्ञापन


परछछ निवासी जय सिंह का 10 वर्षीय बेटा अंश, कमलेश भुर्जी की 11 वर्षीय बेटी गिल्ही और कमलेश की पत्नी नीलम अपनी दो बेटियों के साथ रविवार दोपहर चंद्रावल नदी में नहाने गई थीं। नदी में तेज बहाव होने के कारण सभी डूबने लगे। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने नीलम और उनकी दोनों बेटियों को बचा लिया, लेकिन अंश और गिल्ही नदी में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। लापता दोनों बच्चों की तलाश के लिए ग्रामीणों के साथ खोजबीन की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed