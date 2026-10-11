{"_id":"6acb8fb09bfa01911b081e22","slug":"video-kanpur-road-construction-worth-rs850-crore-to-take-place-in-ravidaspuram-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रविदासपुरम में 8.50 करोड़ से होगा सड़कों का निर्माण, हुआ भूमि पूजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वार्ड-09, रविदासपुरम में 8.50 करोड़ से सड़कों का निर्माण कार्य होगा। इसके लिए रविवार को महापौर प्रमिला पांडेय और गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भूमि पूजन किया। गुजैनी बाईपास से नहर छठ पूजा स्थल तक, विनायक बेकरी से केसा तक, केसा से मुन्ना चौराहा तक, मयंक चौराहे से कल्लू पंचर की दुकान तक संपर्क मार्गों का निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान अनुज कुशवाहा, केएल कुशवाहा, सोनू कुमार, रमेश चंद्र, दिनेश सिंह, सुषमा, नेहा कुशवाहा, जागृति, शिवानी आदि मौजूद रहे।

... और पढ़ें