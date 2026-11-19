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कानपुर: एक साल से नदारद है रानी लक्ष्मीबाई घाट की पहचान, जयंती पर भी नहीं लग सकी प्रतिमा

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 19 Nov 2026 03:26 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 03:26 PM IST







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बिठूर स्थित रानी लक्ष्मीबाई घाट से करीब एक साल पहले क्षतिग्रस्त होने के कारण हटाई गई रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की जगह आज तक नई प्रतिमा नहीं लग सकी है। रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर भी उनके नाम से पहचाने जाने वाले घाट पर प्रतिमा नदारद रहने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है। ... और पढ़ें

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